As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, 25. em meio a sinais de possível desescalada da guerra no Oriente Médio, que ajudam a derrubar os preços do petróleo.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,26%, a 586,59 pontos. Apenas o subíndice de turismo e lazer tinha ganho de 1,8% e o do setor bancário, de 1,5%.

Há relatos de que o governo dos EUA ofereceu ao Irã um plano de cessar-fogo com 15 pontos. Um líder militar iraniano, no entanto, ironizou a proposta.

Antes disso, o presidente Donald Trump havia afirmado, no início da semana, que os EUA vinham conversando com o Irã - declaração que foi negada por Teerã.

Apesar das incertezas, o petróleo recua fortemente desde a noite de ontem. Há pouco, o Brent caía cerca de 5,5%.

Em discurso mais cedo, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou que a instituição terá de responder de forma "enérgica" se a inflação ameaçar ficar significativamente acima da meta por um período prolongado, como resultado da guerra.

Lagarde ressaltou, porém, que os juros básicos da zona do euro não serão elevados até que haja informações "suficientes" para avaliar o provável impacto do conflito.

No âmbito macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ficou inalterada em fevereiro ante o mês anterior, em 3%, como previsto. Já o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha caiu para 86,4 pontos em março, mas veio acima do esperado.

Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,91%, a de Paris avançava 1,42% e a de Frankfurt ganhava 1,54%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 1,45%, 1,30% e 0,62%.