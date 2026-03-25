As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, 25, à medida que o petróleo caiu de forma acentuada diante de sinais de possível desescalada da guerra no Oriente Médio.

Liderando o movimento, o índice japonês Nikkei saltou 2,87% em Tóquio, a 53.749,62 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,59% em Seul, a 5.642,21 pontos, o Hang Seng subiu 1,09% em Hong Kong, a 25.335,95 pontos, e o Taiex registrou ganho de 2,54% em Taiwan, a 33.439,11 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 1,30%, a 3.931,84 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,96%, a 2.584,26 pontos.

Há relatos de que o governo dos EUA ofereceu ao Irã um plano de cessar-fogo com 15 pontos, mas um líder militar iraniano ironizou a proposta.

Antes disso, o presidente Donald Trump havia afirmado, no início da semana, que os EUA vinham conversando com o Irã - declaração que foi negada por Teerã.

Apesar das incertezas, o petróleo reagiu em forte baixa nesta madrugada, chegando a recuar mais de 6%.

Na Oceania, a bolsa australiana também mostrou desempenho positivo: o S&P/ASX 200 avançou 1,85% em Sydney, a 8.534,30 pontos.