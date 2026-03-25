Os dirigentes do Banco do Japão (BoJ) afirmaram que o BC japonês continuará a aumentar as taxas se as previsões econômicas se concretizarem, segundo ata da reunião de política monetária do BoJ realizada em 22 e 23 de janeiro.

Os membros concordaram que os juros reais seguem negativos, mesmo após a alta de dezembro de 2025. Quanto ao ritmo de ajuste, a maioria dos membros expressou que o banco tome decisões conforme apropriado em cada reunião, sem ter um ritmo específico em mente.

Divulgada nesta quarta-feira (horário local), a ata também mostrou que muitos membros expressaram a visão de que a inflação está em linha com a meta de 2%.

Um dirigente demonstrou preocupação com a possibilidade de que a alta dos juros exerça pressão baixista sobre o consumo. No entanto, ele avaliou que o impacto geral sobre o sistema financeiro tende a ser limitado.

Alguns membros disseram que a desvalorização do iene pode reaquecer a inflação. "Com as empresas mais propensas a repassar custos, o câmbio tende a influenciar mais os preços; se o iene se desvalorizar mais, a inflação pode desacelerar menos e até voltar a subir", diz trecho da ata.

Na reunião de janeiro, o BoJ manteve a taxa de juros inalterada em 0,75% ao ano.