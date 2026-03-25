A gestora de ativos Ares Management limitou nesta terça-feira, 24, os saques de seu fundo Ares Strategic Income, de US$ 22,5 bilhões, após receber pedidos de resgate que totalizaram 11,6% das cotas em circulação ao fim de janeiro.

O movimento se alinha ao número crescente de gestores de fundos de dívida que têm impedido investidores de sacar o dinheiro que solicitam. Os investidores terão outra oportunidade de solicitar resgates no próximo trimestre, informou a gestora em um documento apresentado aos reguladores hoje

A Ares disse que o resgate de 5% retiraria US$ 524,5 milhões de seu caixa, observando que possui cerca de US$ 5 bilhões de liquidez ainda não utilizada. A gestora afirmou que a maior parte dos pedidos de retirada veio de um pequeno número de escritórios menores e investidores institucionais. Fonte:

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast