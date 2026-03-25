O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) afirmou nesta terça-feira, 24, haver dois culpados pela crise dos combustíveis. Sem citar nomes, o petista se referiu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aos governos que desestatizaram partes da Petrobras.

"Tem dois responsáveis. Primeiro, quem imaginou que pudesse fazer com o Irã o que fez com a Venezuela. Tirar o cargo do líder supremo e tudo ia ficar bem. Não aconteceu isso lá. E segundo, quem vendeu refinaria e postos da Petrobras aqui no Brasil", declarou ao canal do YouTube TV 247.

O ex-ministro afirmou que antigamente havia um parâmetro de preços e que o Brasil não tem mais as estatais que costumava ter: "Não existe mais uma companhia estatal que balize o preço na ponta, na bomba ... Só em 2029, a Petrobras está autorizada por lei a voltar atuar no ramo da distribuição", disse.

Inflação e dívida

Ao ser questionado sobre a meta inflacionária, Haddad afirmou que a meta de 3% foi fixada quando a taxa de inflação estava próximo a esse porcentual. "Nos parecia contraditória colocar uma meta acima da inflação observada naquele momento."

Haddad defendeu uma margem maior e uma taxa de juro menor: "É um custo para País o que está acontecendo na rolagem da nossa dívida, que não consigo compreender. Não vejo necessidade de uma política monetária tão apertada como antes".


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