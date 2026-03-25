O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta terça-feira, 24, que a mudança na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das fintechs deve render R$ 1,1 bilhão em 2026. Já a alteração no Juros sobre Capital Próprio (JCP) retido na fonte deve render R$ 3,1 bilhão no período.

Ele concede entrevista coletiva sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do primeiro bimestre de 2026.

O secretário também detalhou que a expectativa é de R$ 260 milhões em 2026 com o imposto sobre apostas de quota fixa.

Barreirinhas também mencionou que a redução na projeção para a arrecadação prevista com Pis/Cofins no ano, apresentada no relatório, tem relação com a grade de parâmetros. Detalhou ainda que a previsão de corte de benefícios em 2026 passou de R$ 19,8 bilhões para R$ 16,5 bilhões, devido à anterioridade da CSLL.