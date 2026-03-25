O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), pré-candidato a governador de São Paulo, voltou a isentar nesta terça-feira, 24, a responsabilidade da atual gestão do Banco Central (BC) por problemas de fiscalização sobre o banco Master. Segundo ele, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, "estancou a sangria" do caso e o "pecado original" da fiscalização começou na gestão de Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a autarquia.
"O Banco Central foi alertado por muita gente, por CEOs, banqueiros, FGC, Febraban. Todo mundo alertou o Banco Central durante anos que alguma coisa de muito errada estava acontecendo no Master", declarou ao canal do YouTube TV 247.
Haddad reafirmou que cabe ao Banco Central, que tem autonomia, fiscalizar instituições financeiras e comentou contribuições do Master à campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos): "Não vou ser leviano, nem todo mundo que recebeu doação é cúmplice".