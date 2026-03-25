O banco central do Chile, em decisão unânime nesta terça-feira, 24, manteve a taxa básica de juros em 4,5% ano. No comunicado, o Conselho do BC chileno destacou que a guerra no Oriente Médio aumentou de forma significativa as incertezas sobre o crescimento global e sobre pressões inflacionárias, ao impulsionar os preços do petróleo.

"Neste contexto, as expectativas do mercado sobre trajetórias de política monetária dos BCs mostram manutenção ou alta dos juros no médio prazo", afirmou.

O banco central do Chile notou que a inflação ao consumidor do país desacelerou mais que o esperado em fevereiro, a 2,4% na taxa anual, mas que as expectativas inflacionárias de curto prazo estão aumentando nas últimas semanas devido a depreciação do peso e aos preços de combustíveis.

Segundo o BC, se a guerra acabar rápido e os efeitos se dissiparem no médio prazo, a inflação chilena retornará a níveis coerentes com a meta durante 2027. "No entanto, dada a magnitude do conflito, o Conselho estará particularmente atento a sinais de maior transmissão e/ou persistência na inflação dos choques que estão sendo enfrentados", apontou.

O BC chileno evitou dar sinais sobre decisões futuras, afirmando que avaliará a situação econômica a cada reunião e tomará medidas para cumprir o objetivo de que a inflação retorne para a meta de 3% em um horizonte de dois anos.

A próxima decisão do BC será divulgada em 28 de abril.