A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,32%
Pontos: 182.509,14
Máxima de +0,39% : 182.649 pontos
Mínima de -1,11% : 179.915 pontos
Volume: R$ 24,56 bilhões
Variação em 2026: 13,27%
Variação no mês: -3,33%
Dow Jones: -0,18%
Pontos: 46.124,06
Nasdaq: -0,84%
Pontos: 21.761,89
Ibovespa Futuro: +0,84%
Pontos: 185.750
Máxima (pontos): 186.730
Mínima (pontos): 181.160
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,75
Variação: -0,07%
Petrobras PN
Preço: R$ 46,80
Variação: +1,67%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,03
Variação: +0,16%
Ambev ON
Preço: R$ 14,79
Variação: +0,89%
Petrobras ON
Preço: R$ 51,66
Variação: +1,93%
Vale PNA
Preço: R$ 78,70
Variação: +1,56%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,70
Variação:+3,79%
Vale ON
Preço: R$ 78,70
Variação: +1,56%
Itausa PN
Preço: R$ 13,62
Variação: +0,37%
Global 40
Cotação: 701,773 centavos de dólar
Variação: -0,4%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2543
Venda: R$ 5,2553
Variação: +0,28%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,33
Venda: R$ 5,43
Variação: -0,6%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2593
Venda: R$ 5,2599
Variação: +0,3%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3000
Venda: R$ 5,4020
Variação: -0,52%
- Dólar Futuro (abril)
Cotação: R$ 5,2425,
Variação: -0,08%
- Euro
Compra: US$ 1,1603 (às 18h26)
Venda: US$ 1,1607 (às 18h26)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0860
Venda: R$ 6,0870
Variação: +0,02%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2000
Venda: R$ 6,3260
Variação: +0,02%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,65% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.402,00 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,12%