A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,32%

Pontos: 182.509,14

Máxima de +0,39% : 182.649 pontos

Mínima de -1,11% : 179.915 pontos

Volume: R$ 24,56 bilhões

Variação em 2026: 13,27%

Variação no mês: -3,33%

Dow Jones: -0,18%

Pontos: 46.124,06

Nasdaq: -0,84%

Pontos: 21.761,89

Ibovespa Futuro: +0,84%

Pontos: 185.750

Máxima (pontos): 186.730

Mínima (pontos): 181.160

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,75

Variação: -0,07%

Petrobras PN

Preço: R$ 46,80

Variação: +1,67%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,03

Variação: +0,16%

Ambev ON

Preço: R$ 14,79

Variação: +0,89%

Petrobras ON

Preço: R$ 51,66

Variação: +1,93%

Vale PNA

Preço: R$ 78,70

Variação: +1,56%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,70

Variação:+3,79%

Vale ON

Preço: R$ 78,70

Variação: +1,56%

Itausa PN

Preço: R$ 13,62

Variação: +0,37%

Global 40

Cotação: 701,773 centavos de dólar

Variação: -0,4%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2543

Venda: R$ 5,2553

Variação: +0,28%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,33

Venda: R$ 5,43

Variação: -0,6%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2593

Venda: R$ 5,2599

Variação: +0,3%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3000

Venda: R$ 5,4020

Variação: -0,52%

- Dólar Futuro (abril)

Cotação: R$ 5,2425,

Variação: -0,08%

- Euro

Compra: US$ 1,1603 (às 18h26)

Venda: US$ 1,1607 (às 18h26)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0860

Venda: R$ 6,0870

Variação: +0,02%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2000

Venda: R$ 6,3260

Variação: +0,02%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,65% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.402,00 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,12%


