O governo da Argentina anunciou nesta sexta-feira, 27, que permitirá que as empresas locais misturem voluntariamente até 15% de etanol na gasolina, dentro dos parâmetros de qualidade estabelecidos, em uma tentativa de reduzir o impacto dos preços mais altos do petróleo nos custos de combustível.

"Na prática, isso dá às refinarias mais flexibilidade para definir a composição de seus combustíveis. Se optarem por incorporar uma maior proporção de etanol, poderão reduzir na mesma medida a participação do componente fóssil refinado do petróleo na mistura final", explicou a secretaria de Energia do país.

A nova resolução não introduz mudanças no regime aplicável ao biodiesel, já que a especificação técnica vigente para o combustível contempla misturas de até 20%, acrescentou o governo.