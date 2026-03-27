As expectativas medianas para a inflação na zona do euro nos próximos 12 meses recuaram de 2,6% em janeiro para 2,5% em fevereiro, enquanto a taxa mediana de inflação percebida nos últimos 12 meses permaneceu inalterada em 3,0% no período, segundo pesquisa mensal divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira (27).

O levantamento foi feito entre 5 de fevereiro e 3 de março de 2026, o que significa que cerca de 97% das respostas foram registradas antes do início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, diz o BCE.

Para o horizonte de três anos, as projeções de inflação também recuaram de 2,6% para 2,5%, enquanto as expectativas para os próximos cinco anos se mantiveram em 2,3%, mostra a pesquisa.

O BCE destacou ainda que as expectativas de crescimento da renda nominal nos próximos 12 meses ficaram em 1,2% em fevereiro, enquanto as expectativas de crescimento de gastos nominais cresceram marginalmente de um mês para o outro, de 3,4% para 3,5%.

Por sua vez, as expectativas de crescimento econômico nos próximos 12 meses tornaram-se menos negativas e subiram de -1,1% em janeiro para -0,9% em fevereiro.