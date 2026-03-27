O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu buscar um auxílio adicional para os agricultores americanos no próximo projeto de lei de financiamento do governo, sem fornecer maiores detalhes, em discurso para agricultores nesta sexta-feira. Na ocasião, de maneira rasa, ele também mencionou o anúncio de novas diretrizes sobre o diesel e a busca de uma permissão com o Congresso para permitir a venda do combustível E15 pelo ano inteiro.

"Queremos cortar o custo de tratores. Quero que a Caterpillar e as outras empresas deem aos agricultores equipamentos mais baratos", disse ele.

No fim do ano passado, Trump já havia sinalizado que os equipamentos agrícolas poderiam ser barateados ao remover algumas normas ambientais que afetam os custos.

Trump sugeriu que os agricultores voltaram a ter "um amigo verdadeiro" na Casa Branca, ao criticar a administração do antecessor democrata Joe Biden que, na avaliação dele, tratou o setor de maneira "muito ruim". "Espero que nossos agricultores nunca esqueçam que os democratas votaram contra diversas provisões que defendemos. Qualquer agricultor que vota em um democrata, é maluco", criticou.

Além de Biden, Trump avaliou que outros países trataram os agricultores dos EUA de maneira injusta, mas celebrou o acordo comercial com a China, após negociações com o líder chinês Xi Jinping, que resultou no envio de "bilhões de dólares" em soja por agricultores americanos para Pequim.

No discurso, o presidente dos EUA reiterou que os norte-americanos estão "indo muito bem" no Irã e que os militares são muito bons.