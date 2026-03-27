O choque geopolítico envolvendo o Irã eleva os riscos inflacionários em um momento já sensível para a economia dos Estados Unidos, afirmou a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Anna Paulson, ao comentar os efeitos da guerra durante sessão de perguntas e respostas de evento. Segundo ela, "é útil considerar vários cenários diferentes" para o conflito, diante da elevada incerteza sobre seus desdobramentos.

Paulson destacou que o impacto ocorre em um contexto em que a inflação tem se mantido elevada, o que torna a economia mais vulnerável a novos choques. Nesse ambiente, ela alertou para o risco de transmissão mais rápida dos preços de energia. "Há mais risco de uma mudança mais rápida dos preços do petróleo para as expectativas de inflação", disse, acrescentando que "há o risco de que uma série de choques de oferta eleve a inflação."

Apesar dessas pressões potenciais, a dirigente apontou sinais de moderação no mercado de trabalho.

Segundo ela, a economia não está criando muitos empregos neste momento, e as pressões salariais permanecem contidas, o que "reduz a preocupação" com a inflação. Ainda assim, a leitura geral é de enfraquecimento gradual. "Enfraquecendo, mas sem quebrar, ainda é a melhor forma de ver o mercado de trabalho", afirmou.

Na mesma linha, Paulson foi mais direta ao avaliar que o mercado de trabalho "não parece robusto", mas sim "frágil".

Por outro lado, ressaltou que um elemento central de estabilidade segue preservado: "é muito valioso que as expectativas de inflação de longo prazo estejam ancoradas", o que ajuda a limitar a propagação de choques no cenário atual.