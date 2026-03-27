A dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel abordou que os preços em alta do gás representam desafios para a zona do euro diante do baixo nível de estocagem, conforme slides preparados para sua palestra na Universidade de Zurique nesta sexta-feira, 27. Schnabel pontuou que a trajetória esperada para a taxa de juros pelo BC foi alterada para cima e se tornou "muito mais incerta" diante dos desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

As projeções da equipe apontam para um crescimento menor e inflação mais alta devido à guerra com o Irã, destacou um slide.

Slides apresentados pela dirigente mostram que houve uma revisão para cima das expectativas de inflação, com riscos de médio prazo inclinados para cima, considerando o índice de preços ao consumidor harmonizado, excluindo tabaco.

A dirigente também preparou um slide para mostrar que o aumento dos preços da energia tem efeitos indiretos em outros mercados de commodities, como fertilizantes e alumínio.

Schnabel também abordou os desafios estruturais que limitam o crescimento, como o envelhecimento demográfico e as mudanças climáticas.

Sobre o clima, um slide revela a discrepância das perdas do PIB global considerando as atuais políticas em comparação com o cenário de meta de emissão zero de gases de efeito estufa até 2050.

Mesmo assim, é muito provável que a zona euro seja menos afetada do que a média global, principalmente porque os seus planos nacionais de ação climática são ligeiramente mais ambiciosos do que os da maioria dos outros países.