A economia da União Europeia (UE) corre o risco de enfrentar um quadro de baixo crescimento e inflação alta devido à guerra no Oriente Médio, de acordo com o chefe de economia do bloco, Valdis Dombrovskis. Em coletiva de imprensa, Dombrovskis disse que as análises sugerem que o crescimento da UE em 2026 poderá ser cerca de 0,4 ponto porcentual (pp) menor do que o projetado no relatório de previsões econômicas de outono e que a inflação poderá ser até 1 pp maior.

"Se as interrupções se mostrarem mais substanciais e duradouras, as consequências negativas para o crescimento seriam ainda maiores. O crescimento poderia ser até 0,6 pp menor tanto em 2026 quanto em 2027", alertou.

De acordo com ele, a Comissão Europeia apresentará propostas para exigir taxas de imposto mais baixas sobre a eletricidade, para garantir que ela seja menos tributada do que os combustíveis fósseis, e os ministros das Finanças do G7 discutirão eventuais medidas para lidar com os preços mais altos de energia na segunda-feira, 30.

"É claro que, em qualquer cenário, estamos em risco real de um choque estagflacionário", acrescentou Dombrovskis a repórteres após apresentar as estimativas, segundo a Bloomberg.