O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) afirmou que a taxa de juros neutra do país está subindo gradualmente, sugerindo que ainda há espaço para o BC japonês buscar um aperto monetário adicional. As novas estimativas do BoJ, publicadas nesta sexta-feira, mostram que a taxa de juros neutra - vista como a zona "Goldilocks", que não é estimulativa nem restritiva para a economia - estava na faixa de cerca de -0,9% a +0,5% no trimestre de julho a setembro de 2025.

Isso sugere que a taxa neutra provavelmente está entre 1,1% e 2,5%, assumindo que a inflação permaneça na meta de 2% do banco. A faixa se compara com a estimativa anterior de 1,0% a 2,5%.

Segundo o BoJ, embora a faixa para a taxa neutra não tenha mudado significativamente, uma análise mais detalhada revela que muitas das estimativas que determinam a faixa têm aumentado recentemente.

Os números mais recentes chegam à medida que aumentam as expectativas de que o banco central está prestes a realizar seu próximo aumento de taxa de juros, enquanto a guerra no Oriente Médio ameaça aumentar a pressão inflacionária.

Embora o BoJ tenha dito que está comprometido em continuar em seu caminho de aperto monetário gradual, o momento é delicado, pois os formuladores de políticas querem ter cuidado para não perturbar o impulso de crescimento salarial. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado