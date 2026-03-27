O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, destacou nesta sexta-feira, 27, que o governo federal vem fazendo esforços para evitar a subida do preço dos combustíveis, após escalada de conflitos no Oriente Médio. Ele disse também que uma ajuda por parte dos Estados também seria bem-vinda.

"Seria muito importante a ajuda dos Estados. O presidente Lula deu um passo correto. Nós não temos o poder de acabar com a guerra e sofremos as consequências dela. O governo retirou todo o imposto sobre o diesel, zerou o imposto PIS/Cofins e, de outro lado, ainda deu um subsídio para proteger o consumidor. Os Estados também, se puderem, ajudarão, participando desse esforço coletivo. Estamos trabalhando e torcendo para que seja transitório, que a hora que a guerra termine, possa voltar o preço do barril do petróleo ao que era anteriormente", disse Alckmin.

As declarações foram feitas em rápida coletiva de imprensa com jornalistas em São Paulo, após evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia.

Inicialmente, o governo federal chegou a propor aos entes subnacionais a zeragem da alíquota de ICMS sobre diesel, passivo que seria dividido entre recursos da União e dos próprios Estados. Outra proposta na mesa é subsidiar R$ 1,20 por litro de óleo diesel importado.

Nesta sexta-feira, acontece reunião do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal para discutir a questão.