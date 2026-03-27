O Brasil registrou 68,196 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de previdência no trimestre encerrado em fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é menor que o verificado no trimestre móvel até janeiro, quando esse contingente somou 68,421 milhões de trabalhadores.

A proporção de contribuintes entre os ocupados foi de 66,8% no trimestre até fevereiro, ante 66,6% no trimestre até janeiro.