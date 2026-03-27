Cinco das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em novembro para o trimestre encerrado em fevereiro, houve redução na ocupação na indústria (-211 mil), agricultura (-164 mil), construção (-245 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (-696 mil) e serviços domésticos (-70 mil).

Houve geração de postos de trabalho em informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (241 mil), alojamento e alimentação (88 mil), outros serviços (87 mil), comércio (6 mil) e transporte (45 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (808 mil trabalhadores a mais), comércio (35 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (504 mil), transporte (151 mil), outros serviços (89 mil) e agricultura (93 mil).

Houve demissões na construção (-3 mil pessoas), alojamento e alimentação (-15 mil), indústria (-137 mil) e serviços domésticos (-146 mil).

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