A taxa de desemprego no País voltou a subir, passando de 5,4% no trimestre terminado em janeiro para 5,8% no trimestre terminado em fevereiro. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi o mais elevado desde o trimestre terminado em junho de 2025, quando também estava em 5,8%.

Porém, a taxa de desocupação está no patamar mais baixo para trimestres encerrados em fevereiro em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,8%.