A JHSF anunciou nesta sexta-feira, 27, a ampliação do mix de marcas internacionais e exclusivas no Shopping Cidade Jardim. Entre os nomes, estão Loro Piana, Alïa, James Perse e Fusalpe.

O movimento, segundo a companhia, reforça "seu protagonismo como principal referência de consumo de alta renda da América Latina, por meio de inaugurações de marcas globais já consolidadas nos principais mercados internacionais".

Entre as novidades, está a inauguração da primeira loja na América Latina da marca italiana Loro Piana, com cerca de 300 m², reforçando o posicionamento do shopping como principal destino de marcas de alta renda na América Latina.

"A Loro Piana ocupa posição de destaque no segmento de alta renda, reconhecida pela excelência de seus materiais e pela identidade estética discreta e atemporal, sendo uma das marcas mais aguardadas no mercado de alta renda brasileiro", afirma a JHSF em comunicado ao mercado.

Serão também inauguradas as lojas das marcas Alaïa, com mais de 200 m², James Perse, com aproximadamente 350 m², e Fusalp, com cerca de 100 m², exclusivas do Shopping Cidade Jardim e operadas pela divisão de retail (varejo) internacional da JHSF.

Além das marcas internacionais de moda, o Shopping contará com novas experiências gastronômicas, como o Carbone, primeira unidade na América do Sul, e o Loulou, renomado restaurante francês.

O CJ Fashion, serviço de private shoppers do Shopping Cidade Jardim, evoluirá para uma loja de departamento distribuída em três andares, reunindo lojas monobrand (marca única), seleção multimarcas e o maior Shoe Salon do Brasil, além de espaços exclusivos para clientes VIC (Very Important Clients) e eventos privados. A loja contará ainda com uma boutique da editora francesa Assouline e uma biblioteca com sua curadoria.

Adicionalmente, a JHSF diz que marcas já presentes no Shopping apresentarão novos conceitos, com destaque para a ampliação da flagship da Christian Dior com mais de 1.000 m² e a inauguração de uma nova flagship da Tiffany & Co., com cerca de 480 m² e fachada assinada por Shigeru Ban, incluindo o primeiro VIC Apartment em um shopping center no mundo.

Por sua vez, a Hermès ampliará sua flagship para mais de 900 m², a Prada inaugurará sua nova flagship, com aproximadamente 780 m², e a Chanel passará a integrar o portfólio do Shopping com a inauguração de sua flagship, uma de suas maiores lojas do mundo, com cerca de 1.200 m².

De acordo com a companhia, essas lojas fazem parte da expansão do shopping, que irá adicionar cerca de 3,5 mil m² de sua área bruta locável (ABL), elevando a ABL total para aproximadamente 52 mil m².

"As novidades se somam ao mix exclusivo do Shopping Cidade Jardim, que concentra a maior quantidade de flagships de marcas internacionais da América Latina, incluindo a global store da Louis Vuitton, além de flagships da Balmain, Celine, Chloé, Emilio Pucci e Aquazzura, entre outras", conclui a empresa.