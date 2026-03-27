O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 56,6 em fevereiro para 53,3 em março, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 27. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de queda a 54,2, e da leitura preliminar, de 55,5.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses subiram de 3,4% em fevereiro para 3,8% em março, acima da pesquisa preliminar de março, que mostrou expectativa de manutenção a 3,4% para o período.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação caiu de 3,3% em fevereiro para 3,2% em março - em linha com o resultado preliminar deste mês.