A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou nesta sexta-feira, 27, a medida que autorizou a transferência do controle societário da Autopista Fernão Dias S.A., concessionária responsável pela BR-381/MG/SP, atualmente detida pela Arteris S.A.. A decisão foi aprovada na quinta-feira, 26, e permite que a Motiva adquira 100% das ações da empresa.

A operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes antes da assinatura do contrato de compra e venda de ações.

A ANTT determinou que a Arteris adote as providências necessárias no prazo de dois dias úteis, com validação pela Comissão de Processo Competitivo instituída pela agência.

Segundo a reguladora, a autorização segue os ritos previstos e garante a regularidade da transação, reforçando a segurança jurídica do processo.

A mudança de controle não altera, neste momento, a prestação dos serviços na rodovia, considerada um dos principais corredores logísticos entre Minas Gerais e São Paulo.

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