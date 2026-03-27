O lucro do setor industrial da China deu um salto no início do ano, marcando uma melhora significativa antes de o maior importador de petróleo do mundo começar a sentir os efeitos do conflito no Oriente Médio.

Dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (27) mostraram que os lucros industriais cresceram 15,2% no primeiro bimestre em relação a igual período do ano passado, acelerando em relação ao ganho de 0,6% registrado no ano cheio de 2025, apoiados por uma base fraca no ano anterior e por estímulos adotados por Pequim que começaram a surtir efeito.

O setor de fabricação de equipamentos foi um dos principais responsáveis pela alta, enquanto os lucros das indústrias de alta tecnologia também avançaram com força nos dois primeiros meses do ano.

Apesar dos dados positivos, autoridades chinesas adotaram tom cauteloso diante da evolução da guerra no Irã.

O ambiente internacional é volátil, com aumento dos riscos externos - especialmente os efeitos de transbordamento de conflitos geopolíticos -, criando diversos fatores de instabilidade e incerteza, afirmou um alto funcionário do Escritório Nacional de Estatísticas da China.

Durante um período de transição da economia doméstica, a recuperação dos lucros corporativos entre os diferentes setores ainda é desigual, acrescentou o funcionário. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.