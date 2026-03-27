A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, resultado que ficou entre a mediana e o teto das estimativas levantadas pelo Projeções Broadcast. A pesquisa mostrava mediana de 5,7% e teto de 5,9%. O piso era de 5,4%.

O dado oficial consta na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgado na manhã desta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o fim deste ano, a mediana das projeções é de taxa a 5,5%, com piso de 4,7% e teto de 6,3%.