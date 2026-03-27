O Ministério da Agricultura e Pecuária negociou a continuidade de uma rota alternativa via Turquia para o envio de exportações agropecuárias brasileiras. A medida, anunciada nesta quinta (26), tem por objetivo contornar as restrições de trânsito no Estreito de Ormuz e garantir o fluxo de mercadorias com destino ao Oriente Médio e à Ásia Central sem a necessidade de passagem pelo Golfo Pérsico.

Em comunicado, o Ministério afirmou que a estrutura portuária turca já era utilizada por exportadores nacionais, mas o país passou a exigir novas regras sanitárias para produtos de origem animal sujeitos ao controle veterinário. Para manter o tráfego, a pasta estabeleceu o Certificado Veterinário Sanitário para Produtos Sujeitos a Controles Veterinários em Trânsito Direto pela República da Turquia ou para Armazenamento Temporário.

O novo documento permite que as mercadorias atravessem o território turco ou permaneçam armazenadas temporariamente antes de seguirem para o destino final. A medida abrange especialmente itens sujeitos ao controle veterinário oficial que tenham como destino outro país ou navio.

Segundo a pasta, a solução negociada confere segurança e previsibilidade aos exportadores brasileiros diante da instabilidade nas rotas internacionais. "A manutenção do acesso via Turquia reforça a estratégia para assegurar o funcionamento do comércio agropecuário em cenários de restrições logísticas", disse.