O Brasil teve déficit de US$ 5,614 bilhões na conta corrente em fevereiro, após um saldo negativo de US$ 8,360 bilhões em janeiro, informou o Banco Central nesta sexta-feira (27).

O rombo ficou em linha com a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 5,50 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de US$ 8,270 bilhões a US$ 4,50 bilhões.

O déficit em transações correntes foi praticamente metade do contabilizado em fevereiro de 2025, quando o resultado foi negativo em US$ 10,245 bilhões.

A conta corrente tem saldo negativo de US$ 14,50 bilhões no acumulado de 2026. O rombo em 12 meses passou de 2,92% do Produto Interno Bruto (PIB) em janeiro para 2,71% em fevereiro. É o menor déficit desde outubro de 2024, quando o rombo era de 2,56% do PIB.

A balança comercial teve superávit de US$ 3,507 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 3,921 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 5,640 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 6,184 bilhões.

O BC espera um déficit de US$ 58 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,2% do PIB, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 1º trimestre. A estimativa incorpora um superávit comercial de US$ 73 bilhões, além de déficits de US$ 54 bilhões na conta de serviços e de US$ 82 bilhões na conta de renda primária.