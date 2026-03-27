O Banco Central decretou nesta sexta (27) a liquidação extrajudicial de três instituições integrantes do conglomerado prudencial da Entrepay: Entrepay Instituição de Pagamento S.A., Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e Octa Sociedade de Crédito Direto S.A.

"A liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do conglomerado, bem como por infringência às normas que disciplinam sua atividade e por prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores", diz o BC, em nota.

O conglomerado Entrepay é de pequeno porte, enquadrado no segmento 4 (S4) da regulação prudencial. Em dezembro de 2025, detinha cerca de 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Segundo o Banco Central, as entidades liquidadas não têm captação de instrumentos garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

O ex-servidor do BC Cassio Haig Vartanian foi nomeado liquidante do conglomerado. Antes, ele trabalhou como liquidante substituto da Companhia Hipotecária Brasileira (CHB).

"O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis", diz o regulador, em nota.

O regulador também determinou a indisponibilidade de bens de uma série de administradores e ex-administradores das instituições liquidadas:

- Entre Holding Financeira S.A.

- Entre Investimentos e Participações Ltda.

- Entre Payments Serviços de Pagamento

- Entre Investimentos e Participações S.A.

- Cactus Assessoria e Serviços Ltda.

- Acquio Holding Financeira Ltda.

- Acquio Holding de Participações S.A.

- Antônio Carlos Freixo Júnior

- Alexandre Wildt Borges

- Carlos Alberto Carneiro Moreira Júnior

- Elaine Regine Shimoda

- Fernando Marcial Roncal Pajares

- Flávio Borges Fortes

- Marcio Garcia de Souza

- Marcos Paulo Gama Tamura

- Julian Gutierrez Duran Neto

- Marcio Alexandre Saito

- Felipe Valença de Souza

- Gustavo Danzi de Andrade

- Higino Marcheti Neto

- João Luiz Jardim Sanches