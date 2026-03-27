As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,4% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados pelo ONS - como é conhecido o órgão de estatísticas do país - nesta sexta-feira, 27. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,8% no período.

Na comparação anual, as vendas no varejo britânico tiveram expansão de 2,5% em fevereiro. Neste caso, o consenso do WSJ era de alta de 2,1%.

*Com informações da Dow Jones Newswires