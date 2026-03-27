As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, 27, revertendo os ganhos da abertura do pregão, em meio às incertezas sobre negociações de paz entre EUA e Irã, que continuam impulsionando o petróleo.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,89%, a 575,67 pontos.

Na quinta, 26, o presidente Donald Trump adiou por dez dias o prazo para os EUA atacarem a infraestrutura de energia do Irã e afirmou que seu governo e Teerã vão se reunir na noite de hoje para negociar um acordo de cessar-fogo. Os iranianos, porém, ainda não se manifestaram oficialmente a respeito e, ao longo da semana, negaram repetidamente que estivessem negociando com Washington.

Neste ambiente indefinido, o petróleo segue em alta, depois de saltar mais de 4,5% na véspera. Há pouco, o Brent avançava 1,3%, para cerca de US$ 103 por barril.

O forte aumento dos preços de energia desde o início da guerra, prestes a completar um mês, alimenta temores de impactos sobre a inflação e o crescimento globais.

No noticiário macroeconômico, as vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,4% em fevereiro ante janeiro, mas analistas previam queda maior.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,31%, a de Paris recuava 0,53% e a de Frankfurt cedia 1%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas baixas de 0,89%, 0,83% e 1,19%.