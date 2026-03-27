O vice-presidente do Fed, Phillip Jefferson, afirmou que O mercado de trabalho está relativamente equilibrado, mas suscetível a choques adversos.

"O desemprego está baixo e estável em comparação com os padrões históricos, enquanto as contratações diminuíram para um ritmo muito moderado. A inflação, por sua vez, permanece acima da meta de 2% do Federal Reserve", disse o dirigente nesta quinta-feira em discurso sobre perspectivas econômicas e efeitos de energia no Global Perspectives Speaker Series.

Jefferson disse que espera que a taxa de desemprego nos EUA permaneça próxima do nível atual ao longo do ano.

Em relação à inflação, o dirigente disse que o progresso na sua redução se estagnou no último ano e que a taxa permanece um pouco elevada em relação à meta do Fed. Jefferson disse que enfrenta um quadro em que há risco de queda do mercado de trabalho e de alta na inflação.

Diante disso, a política monetária está bem posicionada, afirmou.

Sobre o efeito do conflito no Oriente Médio na economia americana, o dirigente disse que ainda é muito cedo para determinar os impactos exatos do aumento da energia.

Efeito dependerá do tempo em que o preço da energia permanecer alto, afirmou.