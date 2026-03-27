O diretor do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, disse nesta quinta-feira, 26, que está "preocupado" que os choques nos preços de energia, derivados da guerra no Oriente Médio, possam aumentar ainda mais as expectativas de inflação.

"Se o conflito persistir por algum tempo, a disparada nos preços da energia e de outras commodities pode ter implicações mais amplas tanto para os preços quanto para a atividade econômica", disse em discurso preparado para um evento em Washington. "Já estamos há cinco anos com a inflação em níveis elevados, e as expectativas de inflação de curto prazo voltaram a subir; por isso, estou particularmente preocupado".

O dirigente avalia que o BC americano deve analisar a economia antes de pensar em fazer mudanças na política monetária. "Nossa postura atual nos coloca em uma boa posição para manter os juros inalterados enquanto avaliamos os dados que chegam, a evolução das projeções e o balanço de riscos.", disse.

Sobre o mercado de trabalho, o diretor do Fed disse que ele está equilibrado, mas alertou que as baixas contratações o deixam mais vulnerável a choques. "Por isso, permanece justificável manter vigilância contínua sobre as condições do mercado de trabalho".