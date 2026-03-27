A diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook afirmou nesta quinta-feira, 26, que houve uma mudança na balança de riscos da política monetária em direção à inflação, em meio à escalada das tensões geopolíticas e ao conflito em curso com o Irã.

"As incertezas continuam elevadas e a guerra no Oriente Médio pode ter um efeito substancial sobre a inflação", disse a dirigente, após seu discurso em evento na Universidade de Yale.

Segundo ela, a guerra no Oriente Médio a economia "estava se aproximando" da meta de 2% do BC americano", mas as tarifas "desviaram" essa trajetória e o conflito no Irã afasta os dirigentes "ainda mais".

No mercado de trabalho, a dirigente disse que os EUA estão em um regime de "poucas contratações e poucas demissões", e que o cenário tem sido mais difícil para os trabalhadores mais jovens. Ela acrescentou que o Fed está monitorando de perto os dados relacionados à inteligência artificial (IA) e ao mercado de trabalho, destacando que a IA pode ser transformadora para o emprego.