A Anbima ajustou fortemente sua expectativa para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em março, de 0,30% para 0,71%. O número vai balizar o Valor Nominal Atualizado (VNA) das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B) nas operações do mercado secundário de títulos públicos a partir desta sexta-feira (27).

A entidade também elevou sua projeção para o IPCA de abril, de 0,42% para 0,53%.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta quinta-feira, 26, que o IPCA-15 de março subiu 0,44%, desacelerando a alta ante a taxa de 0,84% registrada em fevereiro. O resultado superou a mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de 0,29%, com teto de 0,048% e piso de 0,24%.