A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, se reuniu com os seis maiores bancos e sociedades de crédito imobiliário do país nesta quinta-feira, 26, para avaliar o impacto do conflito no Oriente Médio sobre as famílias e pequenas empresas.

A reunião segue o recente reconhecimento de Reeves dos riscos econômicos que a Grã-Bretanha enfrenta devido ao aumento dos custos de energia decorrentes da guerra no Irã, com um compromisso de navegar pela volatilidade dos mercados

Ela garantiu um compromisso dos credores presentes para contatar proativamente o 1,6 milhão de clientes cujos contratos de taxa fixa terminam entre agora e o final do ano e reafirmou a Carta Hipotecária com os credores, mantendo claro a rede de segurança em vigor para qualquer pessoa com hipoteca.

Os credores relataram que mais clientes estão entrando em contato em busca de orientação, mas dados em tempo real mostram que o crédito está se mantendo bem e os atrasos permanecem baixos.

"Em tempos incertos, as pessoas precisam de uma garantia clara e ajuda prática. É por isso que reuni os maiores credores para intensificar o apoio e garantir que qualquer pessoa preocupada possa acessar rapidamente as opções da Carta Hipotecária, sem que sua pontuação de crédito seja afetada", disse Reeves.