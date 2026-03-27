O Banco Central do México (Banxico) reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual (pp), para 6,75%, em uma decisão com placar dividido, ao julgar que a política monetária adotada seria adequada para enfrentar os desafios decorrentes de um conflito prolongado e crescente no Oriente Médio e suas repercussões.

Três membros do Banxico votaram a favor da redução da taxa de juros, enquanto dois respaldaram a manutenção.

Em comunicado, a autoridade monetária citou que a "decisão foi coerente com sua avaliação das perspectivas inflacionárias atuais. O Conselho levou em consideração os níveis cambiais observados, a fragilidade da atividade econômica e o grau de aperto monetário implementado".

A flexibilização ocorre mesmo com a piora das expectativas inflacionárias para o final de 2026. As expectativas de longo prazo permaneceram relativamente estáveis em níveis acima da meta, disse o Banxico.

"Olhando para o futuro, conforme as condições macroeconômicas e financeiras o justifiquem, o Conselho de Administração avaliará a adequação e o momento de um novo corte na taxa básica de juros. Levará em consideração os efeitos de todos os fatores inflacionários e permanecerá atento à evolução das condições externas", notou o comunicado.