O Banco Central da Argentina (BCRA) mantém forte ritmo de compras no mercado de câmbio em março, acumulando US$ 1,217 bilhão até o dia 25 de março, em meio a um cenário de maior oferta de divisas e estímulos financeiros domésticos que ajudam a conter pressões sobre o peso.

Apenas na última quarta-feira, a autoridade monetária adquiriu US$ 146 milhões no mercado livre de câmbio, estendendo uma sequência compradora iniciada em 5 de janeiro. O movimento reforça a estratégia de recomposição de reservas internacionais após anos de fragilidade externa e baixa intervenção no mercado cambial.

O jornal Ámbito Financiero aponta que a dinâmica recente é sustentada por uma combinação de fatores domésticos e externos. No fronte interno, o nível elevado das taxas em pesos continua incentivando a alocação em instrumentos de curto prazo do Tesouro, favorecendo a entrada de capital financeiro. Ao mesmo tempo, a expectativa de maior fluxo de exportações contribui para ampliar a oferta de dólares no mercado.

Ainda de acordo com o Ámbito, também pesam a recuperação do superávit energético e a perspectiva de liquidação da safra agrícola a partir de abril, o que tende a intensificar a entrada de divisas nas próximas semanas. Esse conjunto de fatores tem permitido ao BCRA comprar dólares sem gerar pressão imediata sobre o câmbio no curto prazo.

Apesar disso, análises de mercado ressaltam o caráter sazonal dessa dinâmica. Segundo o economista Christian Buteler, historicamente o BC concentra cerca de 37% das compras de dólares no primeiro trimestre, proporção que pode chegar a 84% até junho, indicando uma janela relativamente curta para acumulação de reservas.

Em paralelo, o risco-país medido pelo JPMorgan tem oscilado ao longo de março, marcando 595 pontos no dia 25, após ter chegado a níveis próximos de 630 pontos durante o mês. Há 1 ano, porém, o indicador marcava 761 pontos.

O peso argentino já apresenta valorização semanal próxima a 2% no mercado oficial. O dólar recuava a 1.367,00 pesos às 15h30 (de Brasília). Já no mercado paralelo, o dólar blue recuava a 1.394,10 pesos, segundo o Ámbito. A banda cambial definida pelo BCRA para o câmbio nesta quinta-feira vai de 847,18 a 1.647,61 pesos.