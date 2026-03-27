A MBRF, do setor de proteína animal, anunciou, em nota, investimentos superiores a R$ 1 bilhão no Paraná, em um movimento voltado à ampliação da capacidade produtiva e ao avanço em produtos de maior valor agregado, com foco no atendimento à demanda global por proteínas.

Segundo a companhia, os recursos serão destinados à expansão de linhas de processados, aumento de capacidade industrial, adequações para novas habilitações de exportação, fortalecimento da base de produtores integrados e diversificação do portfólio. A estratégia busca ampliar a presença em mercados internacionais e obter ganhos com mudanças no padrão de consumo.

Entre os projetos, a empresa destacou a criação de um novo turno na produção de perus em Francisco Beltrão, além da adequação da planta para exportação de peito de peru à Europa. Também estão previstos investimentos na ampliação das linhas de pizzas e lasanhas em Ponta Grossa, no aumento da capacidade de empanados em Toledo, que também receberá recursos para ampliar embarques de pés de frango à China, e na expansão do negócio de gelatina e colágeno no Estado.

"A estratégia de crescimento da MBRF está totalmente alinhada ao contínuo aumento da demanda global por proteínas. Há aumento das exportações e melhora do consumo interno, impulsionados principalmente por mudanças nos hábitos dos consumidores e pelo uso de canetas emagrecedoras", afirmou o chairman da companhia, Marcos Molina, na nota.

O Paraná é considerado estratégico para a empresa, que mantém sete unidades no Estado, com produção de aves, suínos, processados, perus, margarinas e pet food, exportando para cerca de 70 países.

Do total investido, R$ 375 milhões foram estruturados por meio do Fundo de Investimento Agrícola do Paraná (FIDC Paraná), voltado ao fortalecimento da cadeia de aves e suínos. Desse montante, 80% (R$ 300 milhões) foram aportados pela companhia, enquanto 20% (R$ 75 milhões) correspondem a subsídios do governo estadual. Além disso, a MBRF acessou benefícios do programa Paraná Competitivo, com a liberação de R$ 300 milhões em créditos de ICMS e a previsão de mais R$ 700 milhões.

"Os investimentos fortalecem a capacidade produtiva da MBRF e tornam a empresa mais competitiva para acompanhar o crescimento estrutural da demanda do mercado. Estamos avançando na geração de valor e consolidação da MBRF como uma das líderes globais no setor de alimentos", afirmou, na nota, o vice-presidente de finanças e relações com investidores, José Ignacio Scoseria.