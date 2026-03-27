A Fictor garante que não possui qualquer conhecimento acerca de eventual relação com organização criminosa e que até o momento não teve acesso às informações utilizadas pela Polícia Federal para sustentar a afirmação.

A empresa reitera que, tão logo lhe seja franqueado o acesso aos autos e aos dados que embasam as investigações, prestará todos os esclarecimentos pertinentes de forma transparente e responsável, diz, em nota à imprensa, reafirmando o compromisso com as melhores práticas de governança, integridade corporativa e estrita observância da legislação vigente.

Na quarta-feira, 25, a Polícia Federal prendeu 14 pessoas dentro da Operação Fallax, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra bancos estatais e privados, além de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias que superam R$ 500 milhões.

A PF suspeita de ligação do grupo com o Comando Vermelho.

O CEO e fundador do Grupo Fictor, Rafael Góis, é um dos investigados e foi alvo de busca e apreensão nesta semana.