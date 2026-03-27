A reunião do governo federal com secretários estaduais da Fazenda para discutir a subvenção compartilhada na importação de diesel terminou sem uma definição. O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Rogério Ceron, disse, no entanto, que o grupo de Estados resistentes à ideia compreendeu a proposta e deve dar uma resposta até a segunda-feira, 30, após avaliação dos governadores.

Conforme Ceron, a partir dos esclarecimentos da equipe econômica, esses Estados compreenderam as nuances da proposta para tomar uma decisão.

Esse grupo de Estados - não foram divulgados quais - vai levar as informações aos governadores para a tomada de uma "posição definitiva", conforme o secretário, até a segunda-feira.

Ceron informou que outro grupo significativo de Estados já sinalizou a adesão à proposta do governo, que prevê uma subvenção de R$ 1,20 por litro do diesel importado, 60 centavos pagos pela União e 60 centavos, pelos Estados.

O assunto foi debatido durante reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão colegiado que reúne representantes dos Estados e do governo federal.

"Entendemos que a reunião foi muito positiva, um debate, de fato, federativo, com o espírito de compreender a situação e buscar uma solução. O fato de ter já a sinalização aqui de adesão de um número tão elevado de Estados nos permite concluir que a reunião foi extremamente positiva", declarou Ceron em entrevista coletiva, após a reunião do Confaz.