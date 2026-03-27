O presidente da Argentina, Javier Milei, celebrou nesta sexta-feira, 27, a revogação de uma decisão da corte de apelações de Nova York que obrigava a Argentina a indenizar em mais de US$ 16 bilhões acionistas da empresa de energia YPF pela expropriação da petroleira em 2012. "Vencemos no julgamento da YPF! Tudo está indo de acordo com o plano! MAGA! Viva a liberdade!", disse Milei em publicação no X.

O líder argentino também atacou o governo da ex-presidente Cristina Kirchner, que há mais de uma década determinou a expropriação da petroleira.

"Como eu sou Milei, vou dizer ao estilo Milei: tivemos que vir consertar o que fez o inútil imbecil de (o ex-ministro da Economia Axel Kicillof) e a corrupta e presidiária de Cristina Kirchner", afirmou o presidente da Argentina sobre a ex-mandatária, que desde 2025 cumpre prisão domiciliar em razão de uma condenação a seis anos de prisão por corrupção.

Em setembro de 2023, a juíza norte-americana Loretta Preska havia proferido uma sentença sobre o caso, ordenando ao governo do país sul-americano que pagasse cerca de US$ 16,1 bilhões a acionistas minoritários da YPF, em razão da nacionalização da maior empresa de energia da Argentina, alegando "quebra de contrato".

Segundo analistas argentinos que acompanham o caso, os autores da ação podem recorrer da decisão perante a Suprema Corte dos Estados Unidos.

*Com informações da Associated Press