A mineradora Vale informou, no relatório anual 20F depositado na Securities and Exchange Commission (SEC) nesta sexta-feira, 27, que estendeu a vida útil do complexo minerário de Itabira até 2053, ante estimativa anterior de 2041.

Apesar da revisão, a Vale afirmou que não prevê aumento no volume de produção anual, buscando manter uma operação estável no longo prazo.

A revisão decorre de avanços em pesquisas geológicas, atualização do modelo de recursos e novas tecnologias de beneficiamento, segundo a companhia.

Com as mudanças, as reservas minerais declaradas aumentaram 52%, para cerca de 1,15 bilhão de toneladas em 2025, ante aproximadamente 760 milhões de toneladas em 2024.

A empresa destacou a incorporação do itabirito dolomítico ao processo produtivo, material antes considerado economicamente inviável.