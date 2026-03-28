A Fitch Ratings reafirmou o rating de Israel, com perspectiva negativa, diante da projeção de continuidade do aumento da dívida pública e de riscos residuais relacionados à guerra que podem enfraquecer as perspectivas de crescimento e a trajetória fiscal do país.

O rating de inadimplência do emissor (IDR) de longo prazo em moeda estrangeira foi mantido em A, ainda que a dívida pública israelense esteja em um patamar bem acima da mediana da categoria A, segundo a agência.

A Fitch observou ainda a perspectiva negativa reflete um ambiente político doméstico conflituoso, que pode dificultar a consolidação fiscal.

A reafirmação do IDR equilibra uma economia diversificada, resiliente e de alto valor agregado, e finanças externas sólidas, contra uma elevada relação dívida pública/PIB, riscos de segurança ainda altos e um histórico de governos instáveis que tem dificultado a formulação de políticas, segundo a Fitch em relatório divulgado nesta sexta-feira.