A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,64%
Pontos: 181.556,76
Máxima de +0,34% : 183.351 pontos
Mínima de -0,96% : 180.976 pontos
Volume: R$ 26,26 bilhões
Variação em 2026: 12,68%
Variação no mês: -3,83%
Dow Jones: -1,73%
Pontos: 45.166,64
Nasdaq: -2,15%
Pontos: 20.948,36
Ibovespa Futuro: -1,1%
Pontos: 182.195
Máxima (pontos): 184.625
Mínima (pontos): 182.025
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,45
Variação: -1,17%
Petrobras PN
Preço: R$ 49,41
Variação: +2,89%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,52
Variação: -1,59%
Ambev ON
Preço: R$ 14,76
Variação: -0,47%
Petrobras ON
Preço: R$ 54,30
Variação: +1,74%
Vale PNA
Preço: R$ 79,00
Variação: +0,11%
MBRF SA ON
Preço: R$ 21,83
Variação: +6,07%
Vale ON
Preço: R$ 79,00
Variação: +0,11%
Itausa PN
Preço: R$ 13,26
Variação: -1,27%
Global 40
Cotação: 705,669 centavos de dólar
(26/3/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2412
Venda: R$ 5,2417
Variação: -0,28%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,35
Venda: R$ 5,45
Variação: -0,6%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2370
Venda: R$ 5,2376
Variação: +0,13%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3100
Venda: R$ 5,4180
Variação: -0,73%
- Dólar Futuro (abril)
Cotação: R$ 5,2420,
Variação: -0,04%
- Euro
Compra: US$ 1,1508 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1514 (às 18h00)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0350
Venda: R$ 6,0350
Variação: -0,35%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2000
Venda: R$ 6,2920
Variação: -0,19%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,65% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.492,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,65%