A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,64%

Pontos: 181.556,76

Máxima de +0,34% : 183.351 pontos

Mínima de -0,96% : 180.976 pontos

Volume: R$ 26,26 bilhões

Variação em 2026: 12,68%

Variação no mês: -3,83%

Dow Jones: -1,73%

Pontos: 45.166,64

Nasdaq: -2,15%

Pontos: 20.948,36

Ibovespa Futuro: -1,1%

Pontos: 182.195

Máxima (pontos): 184.625

Mínima (pontos): 182.025

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 41,45

Variação: -1,17%

Petrobras PN

Preço: R$ 49,41

Variação: +2,89%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,52

Variação: -1,59%

Ambev ON

Preço: R$ 14,76

Variação: -0,47%

Petrobras ON

Preço: R$ 54,30

Variação: +1,74%

Vale PNA

Preço: R$ 79,00

Variação: +0,11%

MBRF SA ON

Preço: R$ 21,83

Variação: +6,07%

Vale ON

Preço: R$ 79,00

Variação: +0,11%

Itausa PN

Preço: R$ 13,26

Variação: -1,27%

Global 40

Cotação: 705,669 centavos de dólar

(26/3/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2412

Venda: R$ 5,2417

Variação: -0,28%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,35

Venda: R$ 5,45

Variação: -0,6%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2370

Venda: R$ 5,2376

Variação: +0,13%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3100

Venda: R$ 5,4180

Variação: -0,73%

- Dólar Futuro (abril)

Cotação: R$ 5,2420,

Variação: -0,04%

- Euro

Compra: US$ 1,1508 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1514 (às 18h00)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0350

Venda: R$ 6,0350

Variação: -0,35%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2000

Venda: R$ 6,2920

Variação: -0,19%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,65% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.492,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,65%


