Após dois anos de prejuízo, a Unimed CNU inverteu o sinal para positivo e obteve lucro líquido de R$ 239,3 milhões em 2025. O resultado reverte prejuízo de R$ 581,3 milhões observado um ano antes. Os dados fazem parte do Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Segundo a empresa, em nota, a perspectiva para este ano é a retomada gradual e sustentável do crescimento.

A Unimed CNU fechou o ano com uma base de 2,04 milhões de beneficiários e receita operacional bruta estável em R$ 14,1 bilhões, alta de 1,9%.

Em 2025, a cooperativa assegurou a cobertura de mais de 55 milhões de consultas médicas, internações, exames, terapias e outros procedimentos. Desse total, R$ 5,2 bilhões correspondem a atendimentos realizados pelo Sistema Unimed, "reforçando o impacto da CNU na produção das cooperativas locais e na geração de trabalho e renda para seus médicos cooperados", disse a Unimed, em nota.