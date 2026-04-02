A Squadra Investimentos publicou nesta quarta-feira, 1, em seu site, a carta enviada ao alto escalão da Hapvida, questionando governança e pedindo a adoção de voto múltiplo na eleição do conselho de administração da companhia. A gestora detém cerca de 6,98% do capital votante da companhia. A informação foi antecipada pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O documento foi direcionado aos executivos Candido Pinheiro Koren de Lima (presidente do conselho de administração), Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima (diretor-presidente) e ao diretor de Relações com Investidores, Luccas Augusto Adib, que vai assumir a presidência da empresa.