A Intel anunciou nesta quarta-feira, 1, que vai desembolsar US$ 14,2 bilhões para recomprar a fatia de 49% de sua fábrica na Irlanda que havia sido vendida à Apollo Global Management. Com a operação, a companhia retoma o controle integral da unidade em Leixlip, nos arredores de Dublin.

A venda de uma fatia da fábrica para a Apollo ocorreu em 2024, por US$ 11,2 bilhões. À época, a Intel enfrentava dificuldades financeiras, e a entrada de capital ajudou a viabilizar seus planos de expansão industrial na Europa e nos Estados Unidos.

A Intel também informou que planeja financiar a recompra por meio de caixa disponível e aproximadamente US$ 6,5 bilhões em nova emissão de dívida. A empresa afirmou que continuará a liquidar vencimentos de dívidas conforme vencerem em 2026 e 2027.

"Nosso acordo de 2024 foi a estrutura certa no momento certo e proporcionou à Intel flexibilidade significativa", disse David Zinsner, CFO da Intel. "Hoje, temos um balanço patrimonial mais forte, disciplina financeira aprimorada e uma estratégia de negócios evoluída."

Segundo a empresa, a Fab 34 é uma unidade de produção de semicondutores em alto volume, e sua recompra reforça o papel da instalação como peça central na rede global de manufatura e no roteiro de produtos da Intel.