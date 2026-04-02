A BYD teve no mês passado o melhor resultado em vendas desde que desembarcou, quatro anos atrás, no Brasil. No total, a marca chinesa vendeu 16,4 mil carros no País, o dobro do volume de março do ano passado (8 mil).

O desempenho supera os 15,7 mil carros vendidos pela BYD em dezembro, recorde anterior, e foi puxado pelo subcompacto elétrico Dolphin Mini que seguiu, em março, como o modelo mais vendido no varejo brasileiro. No primeiro trimestre, foram vendidos 37,6 mil carros da marca no Brasil, 73,7% acima do número registrado nos três primeiros meses de 2025.

Os números foram antecipados pela empresa, já que o balanço oficial só será divulgado pela Fenabrave, a associação das concessionárias, na terça-feira, com possíveis ajustes.

Depois de se tornar, em fevereiro, o primeiro carro elétrico a liderar as vendas fechadas em showroom, superando modelos movidos a gasolina ou etanol, o Dolphin Mini repetiu o feito no mês passado, com mais de 6 mil unidades vendidas no varejo.

"Nosso foco permanece na expansão da presença da BYD no País, com aumento contínuo da capacidade produtiva local e ampliação do portfólio de produtos", comenta Tyler Li, presidente da BYD no Brasil.

Em entrevista publicada pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, em 17 de março, o vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, disse que, até o fim do ano, a marca tem a meta de elevar o ritmo de produção na fábrica de Camaçari, na Bahia, para 25 mil carros por mês, o equivalente a um ritmo anual de 300 mil automóveis. O objetivo é liderar o mercado brasileiro até 2030.

Recentemente, a montadora chinesa anunciou que a fábrica de Camaçari, onde já trabalham 3,5 mil pessoas, recebeu encomendas de 100 mil carros da Argentina e do México.