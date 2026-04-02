A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,26%
Pontos: 187.952,91
Máxima de +0,89% : 189.131 pontos
Mínima de -0,11% : 187.256 pontos
Volume: R$ 36,66 bilhões
Variação em 2026: 16,65%
Variação no mês: 0,26%
Dow Jones: +0,48%
Pontos: 46.565,74
Nasdaq: +1,16%
Pontos: 21.840,95
Ibovespa Futuro: -0,03%
Pontos: 188.815
Máxima (pontos): 190.320
Mínima (pontos): 188.075
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 43,88
Variação: +0,95%
Petrobras PN
Preço: R$ 47,29
Variação: -2,84%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,41
Variação: +1,25%
Ambev ON
Preço: R$ 15,39
Variação: +0,92%
Petrobras ON
Preço: R$ 51,95
Variação: -3,64%
Vale PNA
Preço: R$ 82,70
Variação: +0,27%
MBRF SA ON
Preço: R$ 20,81
Variação: -3,84%
Vale ON
Preço: R$ 82,70
Variação: +0,27%
Itausa PN
Preço: R$ 14,22
Variação: +1,72%
Global 40
Cotação: 701,330 centavos de dólar
Variação: +0,11%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1561
Venda: R$ 5,1566
Variação: -0,42%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,28
Venda: R$ 5,38
Variação: -0,74%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1600
Venda: R$ 5,1606
Variação: -1,13%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1565
Venda: R$ 5,3500
Variação: -0,63%
- Dólar Futuro (maio)
Cotação:R$ 5,1880
Variação: -0,41%
- Euro
Compra: US$ 1,1587 (às 18h19)
Venda: US$ 1,1589 (às 18h19)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9740
Venda: R$ 5,9750
Variação: -0,2%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9740
Venda: R$ 6,2150
Variação: -0,59%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,64% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.783,20 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,92%