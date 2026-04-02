A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,26%

Pontos: 187.952,91

Máxima de +0,89% : 189.131 pontos

Mínima de -0,11% : 187.256 pontos

Volume: R$ 36,66 bilhões

Variação em 2026: 16,65%

Variação no mês: 0,26%

Dow Jones: +0,48%

Pontos: 46.565,74

Nasdaq: +1,16%

Pontos: 21.840,95

Ibovespa Futuro: -0,03%

Pontos: 188.815

Máxima (pontos): 190.320

Mínima (pontos): 188.075

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 43,88

Variação: +0,95%

Petrobras PN

Preço: R$ 47,29

Variação: -2,84%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,41

Variação: +1,25%

Ambev ON

Preço: R$ 15,39

Variação: +0,92%

Petrobras ON

Preço: R$ 51,95

Variação: -3,64%

Vale PNA

Preço: R$ 82,70

Variação: +0,27%

MBRF SA ON

Preço: R$ 20,81

Variação: -3,84%

Vale ON

Preço: R$ 82,70

Variação: +0,27%

Itausa PN

Preço: R$ 14,22

Variação: +1,72%

Global 40

Cotação: 701,330 centavos de dólar

Variação: +0,11%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1561

Venda: R$ 5,1566

Variação: -0,42%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,28

Venda: R$ 5,38

Variação: -0,74%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1600

Venda: R$ 5,1606

Variação: -1,13%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1565

Venda: R$ 5,3500

Variação: -0,63%

- Dólar Futuro (maio)

Cotação:R$ 5,1880

Variação: -0,41%

- Euro

Compra: US$ 1,1587 (às 18h19)

Venda: US$ 1,1589 (às 18h19)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9740

Venda: R$ 5,9750

Variação: -0,2%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9740

Venda: R$ 6,2150

Variação: -0,59%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,64% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.783,20 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,92%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se