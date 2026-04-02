O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou nesta quarta-feira, 1º de abril, que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) adote providências urgentes para assegurar à Motiva o acesso "imediato e contínuo" de dados e informações técnico-operacionais da BR-381/MG/SP, conhecida como Fernão Dias.

A Arteris estaria adotando prática para impedir o devido acesso, segundo representação relatada nesta quarta no Plenário do TCU. O caso será encaminhado para a Polícia Federal. Na terça-feira, o Ministério dos Transportes formalizou a transferência do controle operacional e administrativo da BR-381 para a concessionária Motiva.

O trecho de 569 km entre Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP) não ficará mais sob a responsabilidade da Arteris. A representação votada no TCU mencionou que a Arteris teria manifestado intenção de resetar equipamentos utilizados e não transferir conteúdos armazenados em ambientes digitais corporativos.